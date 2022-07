Foot - Mercato - OM

OM : Longoria répète une opération qui a fonctionné sur le mercato

Publié le 31 juillet 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Et voilà qu’une 7ème nouveau joueur rejoint l’OM durant ce mercato estival. A la recherche d’un piston gauche depuis plusieurs semaines maintenant, Pablo Longoria a enfin trouvé son bonheur et encore une fois c’est à Arsenal qu’il a été pioché. Après William Saliba et Matteo Guendouzi, prêtés la saison dernière par les Gunners, c’est Nuno Tavares qui a été cédé par les Gunners. Espérons maintenant que cela soit autant une réussite que pour les deux internationaux français.

Avec la Ligue des Champions à jouer, Pablo Longoria s’est activé pour renforcer l’OM et offrir du sang neuf à Igor Tudor. Ces dernières semaines, cela a énormément bougé sur la Canebière. Et cela n’est va pas encore s’arrêter. Longoria travaille d’arrache pied en coulisses et pour faire venir de nouveaux joueurs, il peut compter sur ses réseaux et ses bonnes relations avec des clubs étrangers. C’est notamment le cas avec Arsenal à propos de qui le président de l'OM expliquait récemment : « C'est un club ami qui nous a beaucoup aidés lors du dernier mercato. On entretient de très bonnes relations ».

Nuno Tavares arrive à l’OM

Et c’est grâce à ses bonnes relations avec Arsenal que Pablo Longoria a réussi à faire venir Nuno Tavares. Ce samedi, le club phocéen a en effet officialisé l’arrivée du latéral gauche portugais. « L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de Nuno Albertino Varela Tavares en provenance de Arsenal FC. Le latéral gauche offensif de 22 ans est prêté pour une durée d’un an, après le succès de sa visite médicale. (…) International portugais espoir depuis 2019, Nuno est un piston gauche doté d’une grande vitesse de pointe, d’un volume physique et d’une puissance largement au-dessus de la moyenne et surtout d’une capacité à répéter les efforts à haute intensité : autant d’atouts supplémentaires pour compléter l’effectif olympien », expliquait le communiqué. L’arrivée de Nuno Tavares à l’OM résout enfin un gros chantier, celui de l’arrière/piston gauche. En effet, alors que Sead Kolasinac et Jordan Amavi n’ont pas réussi à convaincre, il fallait amener une recrue, c’est désormais le cas avec le Portugais, prêté pour un an par Arsenal.

📽 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗩𝗜𝗜✍️ « 𝗘𝗺𝗯𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗺𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗮𝘁 » #BienvenueSurMars 𝗡𝘂𝗻𝗼 𝗧𝗮𝘃𝗮𝗿𝗲𝘀 👽🛸 pic.twitter.com/V2fanTvlfg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 30, 2022

Guendouzi se relance totalement

Encore une fois, l’OM a donc trouvé son bonheur sur le marché des transferts du côté d’Arsenal. L’été dernier, Pablo Longoria avait déjà été piocher chez les Gunners. Et pour les Phocéens, cela avait été une franche réussite. Tout d’abord, c’est Matteo Guendouzi qui avait été cédé par le club londonien. De retour d’un prêt au Hertha Berlin, l’international français n’entrait clairement pas dans les plans de Mikel Arteta. Longoria en a donc profité pour le faire venir à Marseille et ce choix a payé. En effet, Guendouzi s’est imposé comme l’un des patrons de Jorge Sampaoli au milieu de terrain. Auteur de performances remarquées, le milieu de terrain s’est même fait une place au sein du groupe de Didier Deschamps en équipe de France.

Saliba gagne enfin sa place… à Arsenal

A l’instar de Matteo Guendouzi, William Saliba a lui aussi été prêté par Arsenal et a totalement explosé à l’OM. Alors que Mikel Arteta ne comptait toujours pas sur lui la saison dernière, il a donc été prêté sur la Canebière. Et à Marseille, Saliba a impressionné tout le monde, étant même élu meilleur espoir de la Ligue 1. Homme fort de Sampaoli à l’OM, Saliba a d’ailleurs pu découvrir l’équipe de France. Une saison donc plus que réussie qui lui a fait gagner des points auprès d’Arsenal et voilà qu’il a aujourd’hui enfin sa chance avec Mikel Arteta.