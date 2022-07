Foot - Mercato - OM

Officiel : L’OM annonce sa nouvelle recrue du mercato

Publié le 30 juillet 2022 à 11h10 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 30 juillet 2022 à 11h12

Comme prévu, l’OM vient d’officialiser l’arrivée de Nuno Tavares qui est donc la nouvelle recrue de Pablo Longoria sur le mercato. Le latéral gauche portugais débarque sous la forme d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Arsenal, comme William Saliba la saison passée.

Le mercato estival est très agité à l’OM dans le sens des arrivées ! En plus du retour de prêt de Samuel Gigot, le club phocéen a bouclé les arrivées d’Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Jonathan Clauss et Ruben Blanco, et ce n’est pas fini…

Tavares à l’OM, c’est officiel

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel : Nuno Tavares est un joueur de l’OM. Le latéral gauche portugais de 22 ans est prêté sans option d’achat par Arsenal et sera donc le piston gauche tant attendu par Pablo Longoria depuis le début du mercato.

📽 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗩𝗜𝗜✍️ « 𝗘𝗺𝗯𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗺𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗮𝘁 » #BienvenueSurMars 𝗡𝘂𝗻𝗼 𝗧𝗮𝘃𝗮𝗿𝗲𝘀 👽🛸 pic.twitter.com/V2fanTvlfg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 30, 2022

L’OM a profité du deal avorté avec l’Atalanta