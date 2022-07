Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de froid pour le transfert de Skriniar

Publié le 31 juillet 2022 à 09h00 par Pierrick Levallet

Cet été, le PSG aimerait renforcer sa défense centrale avec l’arrivée d’un nouveau joueur à ce poste. Dans cette optique, Luis Campos travaille sur le dossier Milan Skriniar depuis plusieurs semaines déjà. Toutefois, les négociations avec l’Inter trainent en longueur, aucun accord n’ayant été trouvé autour du prix de la transaction. Et les Nerazzurri ne devraient pas arranger les choses dans ce dossier.

Lors de ce mercato estival, le PSG a plusieurs chantiers à finaliser. Outre le secteur offensif et le milieu de terrain, le club de la capitale aimerait consolider sa charnière centrale avec l’arrivée d’un nouveau défenseur. Il y a quelques semaines déjà, Le10Sport.com vous révélait ainsi que Luis Campos avait jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Toutefois, les choses n’avanceraient pas dans le bon sens pour le conseiller sportif parisien dans ce dossier. Le prix réclamé par l’Inter serait jugé trop élevé par Luis Campos. Et les choses ne devraient pas s’arranger au cours des prochains jours.

Mercato - PSG : Ce transfert à 20M€ qui pourrait débloquer le dossier Skriniar https://t.co/HFWvw0wmql pic.twitter.com/8pKsCr5ojR — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

Le dossier Skriniar n’avance plus

Comme l’explique L’Equipe , les négociations pour Milan Skriniar auraient fortement ralenti au point de mettre le dossier en stand-by. Les pourparlers avec l’Inter se poursuivent, mais les Nerazzurri refusent de revoir leurs exigences à la baisse pour le Slovaque. Les dirigeants du club italien seraient conscients qu’il sera difficile pour le PSG de trouver un autre défenseur de ce niveau sur le marché et entend donc en tirer le meilleur parti. Par ailleurs, les négociations seraient devenues bien plus compliquées à cause du fair-play financier, tandis que le PSG doit encore dégraisser son effectif.

Skriniar proche de prolonger ?

De plus, Milan Skriniar s’éloignerait de plus en plus du PSG. Il y a quelques jours déjà, la Gazzetta dello Sport révélait que le joueur de 27 ans serait plutôt proche de prolonger son contrat avec l’Inter. En tout cas, l’international slovaque serait assez favorable à cette idée. Reste maintenant à voir si les Nerazzurri lui donneront ce qu’il veut. En attendant, le club de Serie A ne bouge pas de ses positions.

L’Inter réclame toujours 70M€

En effet, l’Inter réclamerait toujours 70M€ pour libérer Milan Skriniar. Le PSG n’accepterait pas vraiment cette condition. La dernière offre des champions de France était estimée à environ 50M€. Un départ de Presnel Kimpembe avait été envisagé ces dernières semaines, et cela aurait très certainement débloqué la situation, mais il va finalement rester. De plus, le PSG a recruté Nordi Mukiele contre 10M€, peut-être comme solution alternative puisque l’international tricolore est capable d’évoluer en défense centrale. Les négociations pour Milan Skriniar, elles, n’ont pas l’air de vraiment avancer ces derniers jours. Reste à voir si l’Inter et le PSG trouveront un point d’entente pour débloquer ce dossier. Affaire à suivre...