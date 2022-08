Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Duel au sommet pour le transfert de Veretout

Publié le 1 août 2022 à 11h30 par Hugo Ferreira

Le dossier Jordan Veretout se complique pour l’Olympique de Marseille. En effet, les Phocéens ne sont plus seuls sur ce dossier, et doivent faire face à la concurrence de l’OL. Alors que José Mourinho aimerait conserver l’international français, l’AS Roma n’a reçu aucune offre supérieure à 8M€, et ne laissera pas son milieu de terrain partir pour si peu.

Auteur d’une très bonne saison, l’Olympique de Marseille a réussi à se qualifier directement pour la Ligue des champions. Les Phocéens sont toutefois conscients qu’il faut renforcer leur effectif afin de pouvoir espérer lutter avec les géants européens, et sont actifs depuis le début de ce mercato estival. Cependant, alors que la défense marseillaise a été totalement remaniée, l’entrejeu n’a pas enregistré la moindre arrivée, et l’OM souhaite désormais fortifier ce secteur.

Marseille s’intéresse à Veretout

Depuis le début de ce mercato estival, l’Olympique de Marseille s’est déjà bien renforcé. Chancel Mbemba, Isaak Touré, Ruben Blanco, Luis Suarez, Roggerio Nyakossi, Jonathan Clauss et Nuno Tavares ont rejoint la cité phocéenne. Mais Pablo Longoria n’a pas encore terminé ses opérations. En effet, aucun élément n’est venu fortifier l’entrejeu d’Igor Tudor, alors que l’OM a pourtant dû essuyer une grosse perte avec le départ libre de Boubacar Kamara pour Aston Villa. De nombreux profils ont été étudiés, notamment ceux d’Axel Witsel, Seko Fofana ou encore Glen Kamara. Toutefois, alors que la piste menant à Jordan Veretout a été activée très tôt durant cette intersaison, celle-ci est toujours d’actualité sur la Canebière.

L’OL est également présent sur ce dossier

Mais l’Olympique de Marseille n’est pas seul à vouloir s’octroyer les services de Jordan Veretout. En effet, selon Il Messaggero , l’Olympique Lyonnais aimerait également recruter l’international français. Malgré les arrivées de Johann Lepenant et Corentin Tolisso, Jean-Michel Aulas souhaite encore renforcer l'entrejeu de Peter Bosz, et s’intéresse de près à la situation du milieu de terrain. Toutefois alors que Marseille et Lyon vont s’affronter pour le natif d’Ancenis, aucune offre n’a satisfait la direction de l’AS Roma pour le moment.

Veretout pourrait rester à la Roma