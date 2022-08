Foot - Mercato - OM

OM : Après son transfert, Clauss lance un message aux supporters

Publié le 1 août 2022 à 08h30 par Jules Kutos-Bertin

Transféré à l’OM cet été, Jonathan Clauss vit ses premiers instants sous sa nouvelle tunique. Ce dimanche, l’international français a joué pour la première fois au Stade Vélodrome avec le maillot olympien sur le dos. Malgré la défaite contre le Milan AC (0-2), Jonathan Clauss a été comblé par l’accueil des supporters, qu’il a chaleureusement remercié.

Jonathan Clauss vit une année 2022 exceptionnelle. Auteur d’une deuxième saison resplendissante avec le RC Lens, le natif de Strasbourg a pu découvrir l’équipe de France pour la première fois. Quelques mois après, Jonathan Clauss a décidé de franchir un cap en s’engageant avec l’OM pour les quatre prochaines saisons. Un choix logique pour le néo-international français, qui souhaite découvrir la Ligue des Champions en vue de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. En revanche, Jonathan Clauss espérait vivre des débuts plus tranquilles avec l’OM…

« C’est dingue »

Encore aligné ce dimanche contre le Milan AC dans un Orange Vélodrome bouillant, Jonathan Clauss n’a pas pu empêcher la défaite de l’OM (0-2). Malgré le nouveau revers de Marseille, le piston droit a rendu une copie plutôt satisfaisante. Et pour sa première au Vélodrome sous le maillot de l’OM, Jonathan Clauss a été conquis. « C’est dingue, mais mitigé parce qu’on perd. Un grand merci aux supporters, ils ont été énormes. À nous de les rendre fier et de faire en sorte qu’ils continuent de nous supporter tout au long de la saison », confiait-il après la rencontre au micro de RMC Story.

L’OM déjà dans le dur ?

A une semaine de la reprise de la Ligue 1, encore rien d’alarmant pour l’OM qui a changé beaucoup de choses cet été, mais il va falloir réagir. Avec une Coupe du Monde en pleine saison et une campagne de Ligue des Champions qui s’annonce épineuse, l’OM va devoir prendre des points rapidement et monter dans le bon wagon. En attendant de se poser toutes ces questions, Jonathan Clauss profite de ses premiers moments et a remercié une fois de plus les supporters de l’OM.

Jonathan Clauss a largement gagné au jeu de l'applaudimètre. 👏 pic.twitter.com/A8IH8TTykd — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 31, 2022

Jonathan Clauss comblé malgré la défaite