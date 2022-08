Foot - Mercato - PSG

PSG : Lionel Messi est encore loin d’un retour à Barcelone

Publié le 1 août 2022 à 06h00 par Thibault Morlain

L’été dernier, en raison de ses problèmes économiques, le FC Barcelone a dû se résoudre à laisser partir Lionel Messi. Un déchirement pour tout le monde et depuis, l’Argentin s’est engagé avec le PSG. Mais du côté de la Catalogne, on n’a pas oublié Messi. L’été prochain, un retour de La Pulga pourrait être à l’ordre du jour. A moins que…

Aujourd’hui, Lionel Messi est un joueur du PSG. Si un départ est exclu d’ici la fin du mercato estival, son avenir se retrouve tout de même au centre de toutes les rumeurs et de toutes les discussions. En effet, l’été prochain, Messi pourrait être libre, son contrat avec Paris prenant fi en juin 2023. Le PSG aimerait d’ailleurs bien prolonger le septuple Ballon d’Or pour une année supplémentaire, mais d’autres clubs sont à l’affût et pas des moindres. Au FC Barcelone, Joan Laporta rêve déjà d’un retour de Lionel Messi.

Mercato - PSG : Le Qatar passe à l'action pour Lionel Messi https://t.co/ElW6S6hl7M pic.twitter.com/e0w5Yp7Dmo — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

« J'aimerais le faire revenir »

Ces derniers jours, Joan Laporta en effet multiplié les sorties à propos d’un retour de Lionel Messi. Pour CBS , le président du FC Barcelone a notamment pu expliquer : « C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse vivre la meilleure fin de sa carrière sous le maillot du Barça. J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. Je vous dis que c'est un souhait que nous avons et j'espère que nous pourrons le convertir en réalité. Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone. Le Barça aime Leo, les fans aiment Leo et je l'aime aussi. Je vais faire de mon mieux ».

Rendez-vous après le Mondial

Malgré cette volonté du FC Barcelone, le retour de Lionel Messi est encore très loin d’être acté. En effet, pour le moment, le joueur du PSG ne pense clairement pas à son avenir. L’Argentin est pleinement concentré sur la saison avec le club de la capitale, visant une nouvelle Ligue des Champions, mais aussi sur la Coupe du Monde avec l’Argentine à la fin de l’année. Messi veut briller au Qatar et fera tout pour s’offrir le dernier titre qui manque à son palmarès. Ce n’est qu’après ce rendez-vous que Lionel Messi se pencherait réellement sur la suite de sa carrière. Prolongera-t-il au PSG ? Retournera-t-il à Barcelone ?

La MLS plutôt que Barcelone ?