Mercato - OM : Au RC Lens, on valide le transfert de Clauss

Publié le 28 juillet 2022 à 21h00 par Hugo Chirossel

Après deux saisons passées au RC Lens, Jonathan Clauss a rejoint l’Olympique de Marseille cet été. Priorité des Phoéens au poste de piston droit, l'international français a fini par poser ses valises sur la Canebière. Un transfert validé par son ancien coéquipier chez les Sang et Or, Florian Sotoca. Pour lui, l’international français mérite d’évoluer dans un club comme l’OM.

« Supporters, merci de m’avoir soutenu depuis le début. Votre ferveur inconditionnelle m’a toujours poussé à me surpasser et j’espère vous avoir rendu la pareille. Merci pour vos chants, vos applaudissements, vos encouragements… Vous êtes l’âme de ce grand club qu’est le RC Lens et vous resterez dans mon cœur pour toujours . » Il y a quelques jours, Jonathan Clauss a fait ses adieux au RC Lens, après l’officialisation de son transfert à l’Olympique de Marseille.

La Coupe du Monde en ligne de mire

Après deux saisons passées chez les Sang et Or , le joueur de 29 ans va découvrir la Ligue des champions sous les couleurs phocéennes. Récemment devenu international français (4 sélections), Clauss aura forcément la Coupe du Monde au Qatar dans un coin de sa tête, même s’il affirme qu’il est totalement concentré sur ses performances avec l’OM.

« Je suis fier parce que c’est quelqu’un qui mérite »