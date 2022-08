Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar a raté une grande star avant Ibrahimovic

Publié le 1 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Habitué à recruter des stars internationales depuis le début de l’ère QSI et son rachat par les investisseurs qataris, le PSG a réussi de remarques coups sur le mercato, mais a également connu des échecs. L’un des plus symboliques restera le transfert avorté d’Alexandre Pato en janvier 2012.

Avant que le PSG ne fasse venir dans ses rangs Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé, le projet QSI avait principalement été dirigé par Leonardo vers des renforts en provenance de Serie A. C’est ainsi que pendant ses premières années en tant que directeur sportif du club de la capitale, le Brésilien avait axé ses périodes de mercato sur le championnat italien avec Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani… Mais Leonardo a pourtant raté un énorme coup pour le PSG en janvier 2012, alors que le transfert semblait quasiment bouclé : Alexandre Pato.

PSG : Ramos sous pression, une improbable malédiction frappe QSI https://t.co/yeY3zjnbhT pic.twitter.com/yCZaiZZDNp — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

Pato attendu comme la première star du PSG

En effet, seulement six mois après la prise de pouvoir du Qatar à la tête du PSG, la seule folie réalisée à l’époque était le transfert de Javier Pastore en provenance de Palerme (42M€), et Leonardo voulait faire un coup de folie en attaque avec Alexandre Pato qui brillait au Milan AC. En plus des signatures de Thiago Motta, Alex et Maxwell, ce mercato hivernal 2012 du PSG avait donc principalement tourné autour du feuilleton Pato, mais le transfert a capoté au dernier moment à cause de Silvio Berlusconi, président du Milan AC à l’époque.

« L’opération ne m’a pas convaincu »

Interrogé dans la presse italienne à cette période, Berlusconi avait justifié son choix d’avoir bloqué Alexandre Pato qui était pourtant déterminé à rejoindre le PSG : « J'ai décidé de retenir Pato car je le considère comme un très grand talent. L'opération dans son ensemble ne m'a pas convaincu ni du point de vue technique, ni économique. C'est un choix que j'ai pris en totale autonomie. Je suis convaincu que c'est la meilleur chose possible pour le Milan AC. Pato doit jouer plus près du but adverse et aux côtés de Zlatan Ibrahimovic. Pour nous, Pato est intransférable et je ne le vendrai à aucun prix. Pas même au FC Barcelone », expliquait le patron de l’époque au Milan AC. Et de son côté, Alexandre Pato a été très marqué par cet épisode avec le PSG…

