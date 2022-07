Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos prépare un gros coup pour la fin du mercato

Publié le 1 août 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Bien déterminé à attirer un gros renfort au poste de défenseur central avant la fin du mercato estival, Luis Campos met le paquet en coulisses. Et après le feuilleton Milan Skriniar qui fait couler beaucoup d’encre depuis des semaines, le conseiller sportif du PSG s’attaque à un profil français…

Depuis le début du mercato estival, le PSG a bouclé les arrivées de Vitinha (22 ans, 40M€), Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat de 35M€) et Nordi Mukiele (24 ans, 15M€), mais Luis Campos n’en a pas encore terminé avec son recrutement. En plus de sa volonté de se séparer d’un certain nombre d’éléments indésirables (Icardi, Rafinha, Ander Herrera, Diallo, Kehrer, Kurzawa…), le conseiller sportif du PSG s’apprête à accueillir Renato Sanches (24 ans) en provenance du LOSC comme le10sport.com vous l’a révélé, mais ce n’est pas tout…

Le PSG ne lâche pas Skriniar…

Son nom est évoqué avec insistance dans le collimateur de Luis Campos depuis le début du mercato estival et il apparaît donc comme une priorité du PSG : Milan Skriniar (27 ans), qui n’a plus qu’une année de contrat avec l’Inter Milan, est ciblé pour venir renforcer la charnière centrale du club de la capitale. Même si il n’est absolument pas question d’un départ cet été pour Presnel Kimpembe comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Campos désire un profil XXL supplémentaire à ce poste étant donné que Christophe Galtier opte pour un système avec une défense à trois, et c’est pourquoi l’option Skriniar est toujours très sérieusement étudiée au PSG. Mais le club dispose d’une alternative.

… Fofana, le plan B

En effet, L’EQUIPE annonce désormais que Wesley Fofana (21 ans) serait également une option à l’étude au sein du PSG pour la fin du mercato. Le défenseur central français de Leicester, qui avait été recruté en provenance de l’ASSE pour 35M€ en 2020, s’est imposé comme un élément majeur en Premier League, et Fofana a également tapé dans l’œil de Manchester City qui envisage à son tour de le recruter. Le prix de ce transfert devrait avoisiner les 60M€, et le PSG est donc prévenu.

Mercato - PSG : Campos a un gros coup à jouer avec Wesley Fofana https://t.co/E8RxPlgK5Q pic.twitter.com/layo91FGLo — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

« Les opportunités du marché »