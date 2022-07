Foot - Mercato - PSG

PSG : Les détails de l’opération Wijnaldum sont dévoilés

Publié le 31 juillet 2022 à 12h45 par Thibault Morlain

Tout serait désormais bouclé pour le départ de Georginio Wijnaldum vers l’AS Rome. Après seulement un an au PSG, le Néerlandais va rejoindre l’effectif de José Mourinho. Et ce dimanche, en Italie, alors qu’on annonce qu’un accord aurait été trouvé, on dévoile également les coulisses de cette opération Wijnaldum et les différents aspects financiers du dossier.

Arrivé l’été dernier au PSG, Georginio Wijnaldum n’a fait que décevoir tout au long de la saison. L’ancien de Liverpool s’est avéré être un véritable flop et cet été, Luis Campos s’est activé pour s’en débarrasser. Cela va prochainement être chose faite. En effet, un accord aurait été trouvé avec l’AS Rome pour le prêt de Wijnaldum.

Le PSG va payer une partie du salaire

Direction donc Rome pour Wijnaldum. Et pour cela, Il Messaggero explique que le joueur du PSG aurait renoncé à un bonus de 800 000€. Le média transalpin en dit également plus sur la répartition du salaire de Wijnaldum. Alors que le PSG devrait prendre en charge 2,5M€, l’AS Rome devrait elle assumer 4,5M€.

Les détails de #Wijnaldum-Roma selon Il Messaggero : Le joueur a renoncé à un bonus de 800.000 euros à toucher après le premier match officiel avec le #PSG. Salaire : 4,5M pour la Roma, 2,5 pour Paris. L'option d'achat devrait devenir obligation à partir de 50% de matchs joués. pic.twitter.com/DgGgueztX3 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) July 31, 2022

Une option d’achat bientôt obligatoire ?