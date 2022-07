Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous du transfert de cet indésirable

Publié le 31 juillet 2022 à 11h15 par Hugo Ferreira

Décevant pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum va faire ses valises dès cet été. Le milieu de terrain n’est plus désiré dans la capitale, et un point de chute lui est cherché. Le Néerlandais pourrait bien rebondir à l’AS Roma, qui est proche de l’enrôler sous la forme d’un prêt avec option d’achat, qui deviendra obligatoire en cas de qualification en Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain semblait réaliser un gros coup en attirant librement Georginio Wijnaldum lors du dernier mercato estival. Auteur de très bonnes performances avec Liverpool, l’international néerlandais n’a cependant pas convaincu sous le maillot du club de la capitale. Pas assez impactant, le joueur de 31 ans n’est déjà plus en odeur de sainteté au PSG, et son départ est attendu avec impatience. Wijnaldum n’est toutefois pas sans option pour son avenir, puisque l’AS Roma aimerait le relancer.

Wijnaldum se rapproche de la Roma

Annoncé dans le viseur de l’AS Roma, Georginio Wijnaldum se rapprocherait bel et bien d’un départ du Paris Saint-Germain. Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, le milieu de terrain est proche de rejoindre les Giallorossi sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Il ne manquerait actuellement plus qu’à finaliser certains détails concernant le salaire du joueur de 31 ans.

Une option d’achat sous condition

Même s’il ne s’agit que d’un prêt, Georginio Wijnaldum pourrait ne plus jamais réapparaitre sous le maillot du Paris Saint-Germain. En effet, selon Nicolo Schira, l’option d’achat de l’international néerlandais deviendra obligatoire si l’AS Roma se qualifie pour la Ligue des champions à l’issue de la saison.