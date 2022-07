Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue lance un appel du pied à Fofana

Publié le 31 juillet 2022 à 23h45 par Jules Kutos-Bertin

Tout juste arrivé à l’OM, Jonathan Clauss semble s’être très bien acclimaté, puisque l’international français est déjà titulaire dans le onze d’Igor Tudor. Après la défaite contre le Milan AC en amical, l’ancien joueur du RC Lens a évoqué la potentielle arrivée de Seko Fofana, son ancien coéquipier chez les Sang et Or.

Après deux saisons étincelantes avec le RC Lens, Jonathan Clauss a franchi le cap et a quitté les Sang et Or. Le néo-international français s’est engagé avec l’OM, une étape importante dans sa carrière surprenante. A peine arrivé à Marseille, Jonathan Clauss pourrait être rejoint par un joueur qu’il connaît bien : Seko Fofana.

Fofana pour retrouver Clauss à l’OM ?

Comme l’a évoqué La Provence cette semaine, la piste Fofana reprend du galon en interne. Après une saison énorme au RC Lens, l’international ivoirien attise les convoitises, notamment du PSG. Et forcément, Jonathan Clauss aimerait bien voir son ancien coéquipier le retrouver du côté de l’OM…

Jonathan Clauss (@Djoninho25) sur la possibilité de voir Seko Fofana débarquer à l’OM cc @lephoceen pic.twitter.com/xaW0QYmXrV — Romain Canuti (@romcanuti) July 31, 2022

«Bien sûr que j’aurais envie de l’encourager à venir»