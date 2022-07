Foot - Mercato - OM

OM : Cette révélation de taille sur le transfert de Veretout

Publié le 31 juillet 2022 à 21h00 par La rédaction mis à jour le 31 juillet 2022 à 21h01

Pablo Longoria a passé la seconde sur le mercato. Alors que le président de l'OM a dû faire face au départ surprise de son coach - Jorge Sampaoli - en début de mercato, le président marseillais a réagi - en s'offrant Igor Tudor -, avant d'enchaîner les recrues. Déjà sept recrues sont venues renforcer l'effectif d'Igor Tudor et une huitième en la personne de Jordan Veretout pourrait rejoindre la Canebière.

Le mercato bat son plein. Pablo Longoria et l'OM animent cette fenêtre des transferts avec sept arrivées depuis le début de l'ouverture du marché. Isaak Touré, Samuel Gigot, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Luis Suarez, Chancel Mbemba et Nuno Tavares ont déjà rejoint l'OM cet été. Et Jordan Veretout pourrait suivre leurs traces.

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez imite Evra et Rami https://t.co/uuVeyYc6b0 pic.twitter.com/U0WQmFhupM — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

L'OM surveille Jordan Veretout depuis plusieurs semaines

Alors que l'OM s'est renforcé dans les secteurs défensifs et offensifs, on ne dénombre aucune recrue au milieu de terrain. Cette anomalie pourrait être corrigée par Pablo Longoria qui suivrait attentivement la situation de Jordan Veretout à l'AS Rome selon Gianluigi Longari.

La piste OM reste ouverte pour Jordan Veretout