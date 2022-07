Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départ confirmé pour ce crack du Barça

Publié le 31 juillet 2022 à 19h00 par Hugo Ferreira

Très actif depuis le début de ce mercato estival, l’Olympique de Marseille a déjà bien renforcé son effectif. Désireux de fortifier son secteur offensif, l’OM s’intéresserait à Ez Abde, sur qui Xavi ne compte pas. L’entraineur catalan devrait même rencontrer le joueur de 20 ans dans les prochains jours pour le lui signaler, avant de le prêter.

Après avoir réalisé une bonne saison, l’Olympique de Marseille souhaite faire encore mieux, et compte pour cela renforcer son effectif en conséquence. Pablo Longoria a déjà beaucoup travaillé à ce sujet, et a enregistré 7 recrues, mais ne semble pas avoir terminé ses travaux. En effet, les Phocéens attendent encore des arrivées dans le secteur offensif, et penseraient à une pépite du FC Barcelone.

L’OM veut piocher au FC Barcelone

L’Olympique de Marseille a déjà ciblé plusieurs joueurs du FC Barcelone depuis le début de ce mercato estival. Les profils de Clément Lenglet, Memphis Depay ou encore Nico Gonzalez ont été étudiés, et un nouvel intérêt est né chez les Phocéens ces derniers temps. En effet, c’est Ez Abde, en manque de temps de jeu au Barça, qui serait désormais pisté.

Le Barça ne compte pas sur Ezzalzouli