Mercato - OM : Coup de froid pour ce transfert à 15M€ de Longoria

Publié le 31 juillet 2022 à 16h15 par Quentin Guiton

L’attaque de l’OM est bien chargée. Et Alexis Sanchez (Inter Milan) pourrait bientôt s’y greffer. Pablo Longoria doit donc vendre dans ce secteur de jeu. Et c’est Bamba Dieng qui est le plus poussé vers la sortie. En plus de Fribourg et de clubs de Premier League, Benfica serait intéressé par le Sénégalais. Mais cette information vient d’être formellement démentie par la presse portugaise…

Durant ce mercato, l’OM s’est attaché les services de Luis Suarez en provenance de Grenade. Mais le Colombien ne devrait pas être le seul renfort en attaque. En effet, Pablo Longoria désirerait un gros nom dans ce secteur de jeu et aurait fait d’Alexis Sanchez (Inter Milan) son objectif prioritaire. L’attaque de l’OM va donc être bien fournie la saison prochaine, peut-être même trop. Pablo Longoria doit donc vendre au moins un joueur offensif, et c’est Bamba Dieng qui risque d’être sacrifié. « Nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue puisque Dimitri est aussi un second attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football » , avait déclaré Igor Tudor au sujet du Sénégalais. Bien que ce dernier compterait rester à l’OM, il est fort probable qu’il n’ait pas le choix de s'en aller...

Mercato - OM : Un attaquant de Tudor sur le départ https://t.co/tFB5oUJ3xT pic.twitter.com/85ZxaUDWRw — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Benfica s’invite à la course

Mais Bamba Dieng ne manquerait pas de prétendants. En effet, sa belle saison l’an passé aurait attiré l’œil de clubs de Premier League et de Fribourg en Allemagne. Le club allemand aurait même déjà transmis une offre de 8M€, mais l’OM en attendrait environ 15M€. Et samedi, Foot Mercato révélait que Benfica avait débarqué dans la course pour signer Bamba Dieng. Le club portugais aurait même prévu de proposer un prêt avec option d’achat obligatoire fixée à 12M€.

La presse portugaise dément pour Dieng !