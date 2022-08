Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho à fond sur une piste de Longoria ?

Publié le 1 août 2022 à 19h10 par La rédaction

Le Mercato de l’OM pourrait encore s’accélérer. Toujours à la recherche d’un buteur, Pablo Longoria aurait sondé plusieurs pistes, dont Alexis Sanchez et Andrea Belotti. Cependant, pour ce dernier, José Mourinho semble tenir la corde dans ce dossier, et un transfert à l’AS Roma semble se rapprocher pour l’attaquant international italien…

L’OM continue de prospecter sur le marché des transferts. Alors que l’on évoque avec insistance un départ de Bamba Dieng, Pablo Longoria est toujours à la recherche d’un profil offensif pour renforcer son effectif. Alexis Sanchez serait ainsi pisté par le président marseillais, tout comme Andrea Belotti. Libre depuis son départ en fin de contrat du Torino, l’attaquant italien serait également pisté par José Mourinho, qui voudrait le faire venir cet été. Et cette piste ne daterait pas d’hier…

Mourinho voulait déjà Belotti à Tottenham

En effet, d’après les informations d ’Il Messaggero , Andrea Belotti aurait fait partie des petits papiers de José Mourinho lors de son passage à la tête de Tottenham. Le Special One aurait même tenté de faire venir l’attaquant italien, entre 2019 et 2021 donc. Le média italien rapporte que le Torino aurait refusé une offre de 25M€, hors bonus, pour son buteur et capitaine. Désormais parti libre, les dirigeants doivent s’en mordre les doigts…

L’AS Roma en pole position ?