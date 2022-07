Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Terrible nouvelle pour ce transfert de Longoria

Publié le 31 juillet 2022 à 23h00 par Jules Kutos-Bertin

En plus du dossier Alexis Sanchez, qui continue d’avancer, l’OM aurait des vues sur Andrea Belotti, l’attaquant du Torino. Cependant, Pablo Longoria n’est pas seul sur ce dossier, puisque Valence aurait fait de l’international italien sa priorité. Mais pour tenter quelque chose, le club espagnol devra vendre obligatoirement un joueur offensif.

Après avoir considérablement renforcé son secteur défensif, l’OM attend des recrues en attaque. Alexis Sanchez semble être la priorité de Pablo Longoria. L’international chilien négocie avec l’Inter Milan pour résilier sa dernière année de contrat et serait déjà tenté à l’idée de rejoindre l’OM.

Andrea Belotti, l’autre idée de l’OM

Mais Alexis Sanchez n’est pas la seule option. Récemment, la presse italienne a fait état d’un intérêt de l’OM pour Andrea Belotti. L’international italien va quitter le Torino et une expérience à l’étranger pourrait le tenter. Seul bémol, Pablo Longoria n’est pas seul sur ce dossier. L’AS Roma serait proche de boucler l’affaire et Valence serait également dans le coup.

Detalles Machín-Belotti. El Valencia ata al jugador del Monza, cedido con opción de compra, pero la operación depende de la voluntad del club de Lim. De momento, nada inminente. Belotti: es la primera opción si sale un delantero. Pero la condición necesaria es que salga uno. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 31, 2022

Valence est dans le coup

D’après les informations de Matteo Moretto, Andrea Belotti serait la priorité de Valence en attaque. Cependant, le club espagnol devra vendre un joueur offensif s’il veut s’aligner sur le buteur du Torino. L’OM est prévenu !