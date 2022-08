Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Sanches, qui faut-il recruter en priorité ?

Publié le 4 août 2022 à 08h00 par La rédaction

Luis Campos a déjà frappé fort sur le marché en bouclant les transferts de Vitinha, Hugo Ekitike et de Nordi Mukiele. Alors que Renato Sanches est en route pour le PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football parisien ne devrait pas en rester-là cet été. Mais, selon vous, qui doit recruter le PSG en priorité après Renato Sanches ?

Après avoir bouclé la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a lancé une véritable révolution au PSG. En effet, le président parisien a remercié à la fois Leonardo et Mauricio Pochettino, avant de nommer Luis Campos en tant que conseiller football et de placer Christophe Galtier sur le banc de son équipe première.

Milan Skriniar ou Wesley Fofana en défense

Dès leur arrivée au PSG, Luis Campos et Christophe Galtier ont pris des décisions majeurs, et notamment au niveau du recrutement. En ce qui concerne le conseiller football parisien, il n'a pas perdu de temps sur le marché et a déjà bouclé les transferts de trois joueurs : Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Et alors que la Ligue 1 n'a pas encore repris ses droits, Luis Campos est sur le point d'officialiser une nouvelle arrivée.

Lucas Paqueta ou Bernardo Silva dans l'entrejeu

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Renato Sanches sera la quatrième recrue du PSG. D'ailleurs, il aurait d'ores et déjà passé sa visite médicale et devrait voir son transfert être officialisé ce jeudi par le club de la capitale. Et après avoir finalisé l'arrivée de Renato Sanches, Luis Campos devrait renforcer davantage l'effectif de Christophe Galtier. Pour ce faire, le conseiller football du PSG aurait identifié une série de cibles, et à divers postes.

Benjamin Sesko, Gonçalo Ramos ou Rafael Leao en attaque