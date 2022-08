Foot - Mercato - PSG

Après Renato Sanches, Luis Campos a choisi sa priorité du mercato

Publié le 4 août 2022 à 08h15 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos a déjà bien avancé ses pions concernant ses chantiers estivaux sur le marché des transferts. Souhaitant renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, le dirigeant portugais peut déjà compter sur Vitinha et bientôt Renato Sanches. Néanmoins, Campos ne s’arrêterait pas en si bon chemin et aurait dressé un portrait robot clair de la potentielle future recrue parisienne.

La nouvelle ère du PSG, anti bling-bling et paillettes qui a été annoncée le 21 juin dernier par le président Nasser Al-Khelaifi lors d’une interview pour Le Parisien, a officiellement débutée le 10 juin 2022. A savoir la date de la nomination de Luis Campos, nouveau conseiller football du PSG et officieusement secondé par Antero Henrique pour tout ce qui touche aux parties administratives et négociations de transferts notamment comme Foot Mercato le révélait ces dernières semaines.

Après Vitinha et Sanches, Campos attend un troisième renfort au milieu

Depuis sa prise de fonctions, Campos n’a pas manqué de redessiner les contours de l’effectif de Christophe Galtier, qui a pris la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. A ce jour, Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele ont déjà déposé leurs valises et Renato Sanches semble être sur le point de débarquer à Paris. Le10sport.com vous révélait le 28 juillet dernier que l’optimisme était au rendez-vous dans les bureaux des dirigeants du PSG pour un transfert avoisinant les 12M€. Et mardi soir, L’Equipe a fait part d’un accord trouvé entre le LOSC et le PSG. Mais en plus de Vitinha et de Renato Sanches, Luis Campos attendrait un troisième renfort dans l’entrejeu au PSG.

Mercato - PSG : Campos reçoit un message clair pour le transfert de ce crack https://t.co/V1WB7WalAd pic.twitter.com/C18jfcaYnX — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

Campos ne veut pas de Fofana et cible un profil de milieu particulier et qui fait défaut au PSG