PSG : En cas d’attaque surprise pour Paqueta, Campos est prévenu

Publié le 4 août 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Lucas Paqueta pourrait être la surprise du chef de Luis Campos au vu du manque d’avancées de Newcastle et d’Arsenal dans la course à la signature du milieu de terrain de l’OL. Cependant, le coach Peter Bosz a tenu à rappeler à l’ordre le conseiller football du PSG ainsi que les courtisans de l’international brésilien sur le marché des transferts.

Depuis le début du mercato estival, Luis Campos est parvenu à injecter du sang neuf dans l’entrejeu de l’effectif de Christophe Galtier. Après Vitinha et Renato Sanches, le conseiller football du PSG aimerait attirer un troisième renfort à ce poste. Pour ce faire, outre Seko Fofana pour ne citer que lui, le comité de direction du PSG garderait un œil avisé sur Lucas Paqueta.

« Les joueurs sont chez moi et donnent 100% pour le club »

Et pour le milieu de terrain de l’OL qui se posait déjà des questions sur avenir chez les Gones dès cet hiver comme le10sport.com vous le révélait, le PSG se mesurerait à Newcastle et à Arsenal. Néanmoins, et bien qu’il soit question d’une éventuelle vente de Paqueta de la part de l’OL, le coach Peter Bosz a mis les points sur les i lors de son passage en conférence de presse mercredi. « Les joueurs sont chez moi et donnent 100% pour le club. Tant qu'ils sont là c'est comme ça. Mais les choses changent très vite dans le monde du foot. S'ils sont là et s'entraînent bien, ils peuvent jouer ».

« Il est chez nous »