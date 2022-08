Foot - Mercato

le PSG déclare une nouvelle guerre au FC Barcelone

Publié le 4 août 2022 à 04h00 par Thomas Bourseau

Robert Lewandowski a échappé à Luis Campos, qui aurait souhaité l’aligner aux côtés de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du PSG la saison prochaine avant que le Polonais fasse le choix de privilégier un transfert au FC Barcelone. Le conseiller football du PSG déclare une nouvelle guerre au Barça dans le dossier Bernardo Silva.

Du haut de ses 27 ans et après avoir passé cinq saisons à Manchester City, Bernardo Silva pourrait prendre la décision de se lancer un nouveau challenge et ce, bien que son contrat court jusqu’en juin 2025 chez les Skyblues . D’ailleurs, ce n’est pas la première fois depuis que son aventure a commencé en Angleterre que Silva cultiverait des envies d’ailleurs. Ce fut particulièrement le cas à l’été 2020 après le premier confinement comme le Portugais l’a affirmé à The Times en mars dernier. « À l'époque, je me sentais un peu seul en Angleterre et je n'étais pas très heureux dans ma vie. Et si vous n'êtes pas heureux, vous ne faites pas votre travail aussi bien que lorsque vous êtes heureux. J'étais bien physiquement, mais si vous ne faites pas votre travail avec un sourire sur le visage, vous ne le ferez pas aussi bien. J'ai discuté avec le club parce que je n'étais pas heureux de ma vie ici, et je voulais me rapprocher de ma famille. Mais cela [vouloir partir] n'avait rien à voir avec le club. J'aime Manchester City ».

Le Barça fait de Bernardo Silva une priorité

Et maintenant ? Quelques mois après sa déclaration, Bernardo Silva serait fin prêt à aller voir ailleurs et… à rejoindre le FC Barcelone ? Comme le10sport.com vous l’a affirmé le mercredi 3 août, le Portugais rêve du Barça lorsque le club culé fait également du milieu offensif une priorité estivale. Cependant, tout est une question économique et comme SPORT l’a confié, il faudrait en amont que le FC Barcelone parvienne à vendre Frenkie de Jong qui a la cote à Chelsea et à Manchester United. Néanmoins, le Barça n’est pas seul sur le dossier Bernardo Silva.

Campos rêve de Silva au PSG

Selon les informations exclusives du 10sport.com divulguées mercredi, Bernardo Silva est le rêve absolu de Luis Campos après son échec face au FC Barcelone pour Robert Lewandowski. Ayant ses entrées auprès de son agent Jorge Mendes, le conseiller football du PSG voit grand pour le Paris Saint-Germain et a coché le nom de Bernardo Silva bien qu’aucune démarche concrète n’ait été lancée. Néanmoins, le PSG ne sait à l’instant T, pas s’il dispose de la marge financière nécessaire pour mener à bien une telle opération.

Le clan Bernardo Silva étudierait les opportunités de marché