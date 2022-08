Foot - Mercato - OM

OM : Un transfert improbable envisagé pour Dimitri Payet ?

Publié le 4 août 2022 à 01h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Au moment de son intronisation en tant que nouveau président de l’OM en février 2021, Pablo Longoria aurait sérieusement songé à se séparer de Dimitri Payet pour la suite du projet McCourt. Un scénario pour le moins surprenant, surtout vu le contrat dont dispose le meneur de jeu français…

En juin dernier, alors qu’il faisait l’objet de certains rumeurs sur un possible départ vers le Mexique, Dimitri Payet (35 ans) mettait les choses au clair concernant son avenir à l’OM via un post Instagram : « Une dernière fois, pour ceux qui n’ont pas bien compris ou pour ceux qui en doutent encore : Je suis « Marseillais À Vie ». Je jouerais ici jusqu’à ma dernière force, je finirais ma carrière dans ce club parce que j’aime ce club et que je m’y sens comme chez moi. Et ce que je vis ici, je ne le retrouverais nulle part ailleurs », a lâché Payet.

Longoria a voulu s’en séparer…

Pourtant, L’EQUIPE a fait une nouvelle révélation pour le moins troublante sur les coulisses du cas Dimitri Payet en indiquant que Pablo Longoria, au moment de son intronisation en tant que nouveau président à la place de Jacques-Henri Eyraud, avait envisagé de pousser son numéro 10 vers la sortie. Des faits qui remontent donc à l’hiver 2021.

Payet parti pour terminer à l’OM

Mais de son côté, l’international français a toujours été clair et du moment où il avait prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec l’OM en acceptant une baisse significative de son salaire, il a programmé d’y terminer sa carrière. De plus, Payet disposerait déjà d’une offre de reconversion au club qui avait été fixée avec l’ancienne direction. Pas sûr que Longoria soit du même avis…