Foot - Mercato - OM

OM : La vérité éclate sur les intentions de Longoria pour Payet

Publié le 3 août 2022 à 10h15 par Thomas Bourseau

Nommé président de l’OM en février 2021, Pablo Longoria a succédé à Jacques-Henri Eyraud qui avait offert un contrat à Dimitri Payet qui faisait de lui un « Marseillais à vie ». Cependant, Longoria semblerait avoir eu d’autres plans pour le milieu offensif et capitaine de l’OM.

Dimitri Payet arrivera-t-il à inverser la tendance avec Igor Tudor ? Entraîneur de l’OM depuis le début du mois de juillet après le départ d’un commun accord de Jorge Sampaoli, le technicien croate a déjà été l’origine de quelques accrochages avec le groupe professionnel de l’OM dont Gerson et Jordan Amavi. De quoi pousser Dimitri Payet, en tant que capitaine à demander audience à Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille afin d’apaiser la situation selon L’Equipe .

Longoria aurait caressé l’idée de se séparer de Payet à l’hiver 2021

D’ailleurs, le quotidien sportif souligne que Dimitri Payet aurait une piètre image d’Igor Tudor. Pour autant, Pablo Longoria ne devrait en l’état pas donner suite à la requête de son capitaine. Pire, le président de l’OM aurait même songé à un avenir sans Payet à l’Olympique de Marseille, soit au moment de son intronisation en tant que président. Cependant, Longoria aurait été embêté par le contrat spécial signé par Payet à l’été 2020.

Transferts - OM : Longoria active une piste surprenante à 9M€ sur le mercato https://t.co/b2eP00chsl pic.twitter.com/IoyePoe3Fm — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

Payet ne veut rien d’autre que l’OM pour sa fin de carrière