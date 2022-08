Foot - Mercato - OM

OM : Déjà un énorme regret pour Jorge Sampaoli ?

Publié le 3 août 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il a finalement décidé de claquer la porte de l’OM cet été, reprochant à sa direction son manque d’ambitions sur le marché des transferts, Jorge Sampaoli avait longtemps courtisé Alexis Sanchez pour une signature au sein du club phocéen. Et ce dossier va finalement aboutir sans lui…

Ça continue de bouger à l’OM en cette période de mercato estival ! En plus du retour de prêt de Samuel Gigot, le club marseillais a bouclé les arrivées d’Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Jonathan Clauss et Ruben Blanco, et ce n’est pas terminé… La presse italienne a confirmé mardi l’arrivée imminente d’Alexis Sanchez (33 ans), un gros coup pour le secteur offensif de l’OM.

Sanchez va débarquer à l’OM

En effet, l’attaquant chilien est sur le point de trouver un accord avec l’Inter Milan qui devrait lui verser 5M€ pour résilier sa dernière année de contrat. Et Sanchez aurait déjà convenu, dans la foulée, d’un accord contractuel de deux ans avec l’OM avec un salaire de 3M€ par an pour venir renforcer l’attaque d’Igor Tudor et ainsi venir prêter main forte à Arkadiusz Milik et consort. Un coup très audacieux de la part de Pablo Longoria, mais qui devrait laisser des regrets à Jorge Sampaoli…

Mercato - OM : Le salaire XXL d'Alexis Sanchez déjà dévoilé https://t.co/UTAjRjs30j pic.twitter.com/WzlJxsTglO — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

Sampaoli avait tenté de le faire venir

En effet, durant son passage d’un an et demi sur le banc de l’OM, l’entraîneur argentin a tenté plusieurs coups ambitieux sur le marché des transferts qui n’ont jamais pu être concrétisés, et Alexis Sanchez en faisait partie, tout comme Arturo Vidal. Sampaoli avait dirigé les deux stars lorsqu’il était sélectionneur du Chili, et voulant profiter de leur situation délicate pendant plusieurs mois à l’Inter Milan, il se voyait déjà les relancer à l’OM. En vain.

Griezmann, Sanches… Les autres échecs de Jorge Sampaoli