Foot - Mercato - OM

OM : C'est confirmé, Longoria boucle un énorme coup sur le mercato

Publié le 2 août 2022 à 10h45 par Hugo Ferreira mis à jour le 2 août 2022 à 10h56

Auteur d’un mercato estival très fourni, l’Olympique de Marseille aimerait frapper un gros coup en faisant d’Alexis Sanchez sa 8ème recrue. Alors qu’il lui restait encore un an de contrat avec l’Inter, le Chilien va finalement résilier son bail, et va ensuite s’engager avec les Phocéens, qu’il devrait rejoindre pour 2 saisons.

Si l’Olympique de Marseille a déjà enregistré 7 arrivées depuis le début de ce mercato estival, Pablo Longoria a toujours l’intention de renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Ainsi, alors que Luis Suarez est venu densifier le secteur offensif, Alexis Sanchez est désormais pisté. Sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2023, le Chilien n’entre plus dans les plans, et devrait même être libre plus tôt que prévu.

Mercato - OM : En pleine crise, Longoria a tranché pour l’avenir de Tudor https://t.co/fQtTbqcpXJ pic.twitter.com/bquwUWS5nw — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

Alexis Sanchez va résilier son contrat avec l’Inter

L’aventure d’Alexis Sanchez à l’Inter va prendre fin très prochainement. Selon la Gazzetta dello Sport , l’agent du joueur de 33 ans va se rendre à Milan ce mardi afin de signer la rupture de contrat du Chilien avec les Nerazzurri . Une opération qui permettra au joueur de récupérer 5M€, avant de prendre la direction de Marseille.

L’OM va bien recruter Sanchez