OM : En pleine crise, Longoria a tranché pour l’avenir de Tudor

Publié le 2 août 2022 à 10h10 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 2 août 2022 à 10h11

A peine un mois après son arrivée à l’OM, Igor Tudor fait déjà parler de lui. Son discours ne passe pas avec le vestiaire et les cadres veulent rencontrer Pablo Longoria pour discuter des méthodes du technicien croate. En interne, l’état major olympien maintient qu’un départ n’est absolument pas à l’ordre du jour.

L’OM ne pouvait pas espérer un été plus compliqué. Depuis son arrivée à Marseille, Igor Tudor pose question. Tout le monde attendait avec impatience ses premiers pas sur le banc olympien pour porter un premier jugement et le technicien croate a déçu. Une petite victoire contre une équipe de N2 et un effectif qui ne comprend pas son idée de jeu, voilà le bilan.

Igor Tudor déjà menacé ?

Et s’il n’y avait que ça… Avec ses méthodes à l’italienne, Igor Tudor se serait déjà mis à dos quelques joueurs de l’effectif. Dimitri Payet et les cadres de l’OM ont d’ailleurs demandé une réunion avec Pablo Longoria et Igor Tudor afin de mieux comprendre les intentions du coach croate.

« On ne cédera pas à la culture de l’immédiateté »