OM : Un grosse recrue bouclée en plus d'Alexis Sanchez ?

Publié le 3 août 2022 à 09h10 par La rédaction

À la recherche d'un milieu défensif depuis le départ de Boubacar Kamara, l'OM serait en négociations très avancées avec l'AS Rome pour attirer Jordan Veretout. L'international français pourrait devenir la 8e recrue du mercato marseillais. Cependant, l'OM devra faire face à un concurrent de taille puisqu'un géant italien serait également intéressé par l'ex nantais.

Pablo Longoria et l'OM se montrent très actifs sur le marché des transferts. Le président de l'OM doit renforcer son équipe pour la saison à venir, mais il fait face à de nombreux échecs en raison des finances limitées du club phocéen. Or, un dossier prioritaire serait sur le point de se décanter favorablement.

Veretout à un pas de l'OM

Cible prioritaire pour remplacer Boubacar Kamara parti libre à Aston Villa, Jordan Veretout serait proche de rejoindre la formation d'Igor Tudor. Selon Foot Mercato , le dossier est en très bonne voie et serait très proche d'aboutir. Le milieu romain devrait rejoindre l'OM sous la forme d'un prêt. La prudence reste de mise car Milan serait dessus.

L'AC Milan aussi intéressé