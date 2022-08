Foot - Mercato - OM

OM : Gros problème pour Longoria sur le mercato

Publié le 3 août 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Très actif sur le mercato dans le sens des arrivées jusqu’à présent, l’OM va désormais devoir passer la vitesse supérieure pour ce qui est des départs. Mis sous pression par Frank McCourt, Pablo Longoria doit faire rentrer de l’argent dans les caisses. Mais cela n’est pas simple. Alors que l’OM cherche à se séparer de certains joueurs, ces derniers ne sont pas décidés à faire leurs valises.

A quoi ressemblera l’effectif de l’OM pour cette saison 2022-2023 ? Jusqu’à la fin du mercato, tout peut bouger au sein du groupe d’Igor Tudor. Alors que de nouveaux joueurs sont attendus, personne n’est également intransférable. En fonction des offres, tout le monde peut ainsi quitter le club phocéen, mais certains joueurs de l’OM sont davantage poussés vers la sortie. La liste ne cesse d’ailleurs de s’agrandir. Mais encore faut-il que ces éléments souhaitent faire leurs valises, ce qui ne serait pas le cas actuellement.

« Dieng souhaitait rester »

Aujourd’hui, il y a un joueur qui fait énormément parler à l’OM : Bamba Dieng. Malgré tout son talent, le Sénégalais n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor. Pablo Longoria travaillerait ainsi sur un départ de Dieng, mais lui n’est clairement pas de cet avis. En effet, pour La Provence , Seydou Bocar Seck, l’agent du Marseillais, a assuré : « Pendant l'intersaison, j'ai reçu un appel classique du club pour me demander ce que Bamba comptait faire. Nous leur avons répondu que son projet s'inscrivait sur la durée à l'OM, qu'il souhaitait rester et n'envisageait pas de partir maintenant. Nous leur avons dit qu'il était concentré sur la saison 2022-23, la Ligue des champions et la Coupe du Monde à venir avec le Sénégal ».

« Lirola reste à l’OM »

La situation est similaire pour Pol Lirola. Aujourd’hui, l’Espagnol ne sera pas retenu par l’OM, d’autant plus après l’arrivée de Jonathan Clauss. Avec le Français, le temps de jeu de Lirola va forcément être impacté. Pas grave pour l’ancien de la Fiorentina qui ne souhaite pas partir. « Avec cette arrivée, l’équipe gagne en compétitivité, c’est toujours positif. Il travaille dur et est persuadé d’avoir des opportunités cette saison », a fait savoir un de ses proches pour La Provence . De même, l’agent de Lirola a été très clair : « Il reste à l’OM ».

La mission est compliquée pour Longoria

Et ce ne sont pas des cas isolés à l’OM. En effet, Duje Caleta-Car ne serait également pas très chaud à l’idée de partir. Le Croate pourrait plutôt attendre une année et ainsi partir libre à l’été 2023. De même pour Arkadiusz Milik. Alors que le nom du Polonais s’est souvent retrouvé au centre des rumeurs de transferts, il a toujours expliqué être heureux à l’OM et fait part de sa volonté de rester.