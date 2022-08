Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà ce que Tudor reproche à Bamba Dieng

Publié le 2 août 2022 à 13h10 par Thomas Bourseau

Bamba Dieng (22 ans) pourrait être l’une des belles ventes de Pablo Longoria cet été. Bien qu’il ait prolongé son contrat en décembre dernier, le Sénégalais ne semble pas avoir les faveurs d’Igor Tudor alors que l’OM devrait renflouer ses caisses cet été. Cependant, Dieng n’aurait pas encore été mis au courant d’un éventuel transfert.

Bamba Dieng a été l’une des révélations de Ligue 1 de la première partie de saison dernière. De par sa polyvalence et son explosivité, l’international sénégalais de 22 ans souffre cependant du changement d’entraîneur. Ayant remplacé Jorge Sampaoli au tout début du mois de juillet sur le banc de l’OM, Igor Tudor n’a utilisé Dieng qu’une seule fois en cinq matchs de préparation et sa dernière apparition remonte au 13 juillet, moment où il avait inscrit un triplé face à Marignane-Gignac (4-1).

Dieng a une belle cote sur le marché

Depuis, c’est le néant pour Bamba Dieng qui disposerait toujours, à l’instar du dernier mercato hivernal, d’une belle cote sur le marché des transferts. Ayant prolongé son contrat à l’OM jusqu’au 30 juin 2024 en décembre dernier, Dieng pourrait être poussé vers la sortie par la direction phocéenne présidée par Pablo Longoria, en grande partie pour des raisons financières, mais pas seulement.

OM : Entre Tudor et le vestiaire, la guerre est déclarée https://t.co/844pecgU7M pic.twitter.com/Iln4THwM2d — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

Des kilos en trop pour Dieng ?