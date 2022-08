Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Dieng interpelle Longoria pour son transfert

Publié le 1 août 2022 à 23h10 par Amadou Diawara

Pour pouvoir accueillir Alexis Sanchez cet été, Igor Tudor aimerait que Pablo Longoria boucle le transfert de Bamba Dieng. Interrogé ce lundi sur la situation de l'international sénégalais, son agent - Seydou Bocar Seck - a fait un énorme appel au président de l'OM, réclamant une mise au point claire de sa part.

Igor Tudor l'a annoncé lui-même, Bamba Dieng n'est que son cinquième choix au poste d'avant-centre. Par conséquent, l'international sénégalais ne devrait pas avoir beaucoup de temps de jeu cette saison à l'OM. Mais alors qu'Igor Tudor voudrait recruter Alexis Sanchez, Pablo Longoria travaillerait pour trouver une nouvelle porte de sortie à Bamba Dieng. Et alors que le président de l'OM ne lui a pas donné la moindre indication quant à la situation de son protégé, l'agent Seydou Bocar Seck lui a fait une énorme demande lors d'un entretien accordé à La Provence .

«Il attend de la communication de la part du club»

« (Quelle est la position de Bamba Dieng ?) Sa position est celle de l’écoute, il attend de la communication de la part du club. Si le joueur n’est pas suffisamment bon, comme son nouveau statut dans la hiérarchie l’indique selon le coach, on attend qu’ils appellent et disent clairement : "écoutez, on juge que c'est insuffisant pour nous, veuillez trouver autre chose." À partir de ce moment-là, on saurait ce qu'on a à faire. L'autre alternative pourrait être une méforme. Mais c'est une hypothèse à écarter... » , a déclaré le représentant de Bamba Dieng, avant d'affirmer qu'il voulait à tout prix rester à l'OM.

«On juge que c'est insuffisant pour nous, veuillez trouver autre chose»