PSG : Solution trouvée pour cet indésirable de Galtier ?

Publié le 1 août 2022 à 21h45 par La rédaction

Luis Campos a lancé sa grande opération dégraissage au sein de l’effectif du PSG. Outre Idrissa Gueye, Leandro Paredes ou encore Georginio Wijnaldum, plusieurs autres profils pourraient quitter la capitale. Et dans le lot, un indésirable aurait d’ores et déjà la cote du côté de l’Italie, et plus précisément de Milan…

Le PSG doit désormais dégraisser. Lors de son arrivée, Luis Campos aurait déjà placé plusieurs joueurs sur la liste des indésirables. Parmi eux, on retrouve notamment Georginio Wijnaldum, annoncé de plus en plus proche de l’AS Roma, ou encore Idrissa Gueye, qui se rapprocherait d’un retour en Angleterre. Cependant, l’un d’entre eux fait moins de bruit, en la personne d’Abdou Diallo. Et ce dernier aurait la cote de l’autre côté des Alpes…

L’AC Milan sur le coup

Ainsi, comme annoncé par le Corriere Dello Sport , l’AC Milan aurait des vues sur le défenseur central du PSG. En effet, Abdou Diallo plairait beaucoup au tout récent Champion d’Italie, qui voudrait recruter un nouveau défenseur central malgré le retour aux entraînements de Simon Kjaer. Cependant, pour que les négociations aboutissent, il faudrait que le PSG soit ouvert à un prêt. Chose qui ne ferait pas les affaires de Luis Campos et des dirigeants parisiens, qui espéreraient un transfert sec pour le défenseur central sénégalais.

Tanganga en back-up

Dans le cas d’un échec de ce dossier Abdou Diallo, l’AC Milan aurait jeté son dévolu sur Japhet Tanganga. Le défenseur central anglais aurait de son côté déjà donné son accord pour quitter Tottenham. Cependant, le joueur ne souhaiterait pas attendre indéfiniment que son transfert soit bouclé, et il commencerait à s’impatienter des tergiversations dans les négociations. Le directeur sportif milanais souhaiterait de son côté rajouter une obligation d’achat à l’issue du prêt de l’Anglais, ce qui ralentirait considérablement les discussions entre les deux clubs. Affaire à suivre, donc, pour Abdou Diallo, que le PSG espère toujours faire partir dès cet été…