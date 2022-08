Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos avance pour les ventes du mercato

Publié le 1 août 2022 à 17h30 par Quentin Guiton

L’un des objectifs prioritaires du PSG est de vendre. Pour sa mission dégraissage, Luis Campos aurait donc dressé une liste d’indésirables. Dans celle-ci, on trouve donc Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye ou encore Thilo Kehrer. Et le PSG avancerait bien sur la vente de certains de ces éléments…

C’est la grande révolution cet été au PSG. Et l’effectif va bien entendu être impacté par ce grand changement. Luis Campos a déjà réussi à s’attacher les services de Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, en attendant Renato Sanches. Mais si Paris doit se renforcer, l’une de ses missions prioritaires est de dégraisser l’effectif en vue de la saison prochaine. Christophe Galtier, le nouveau coach du PSG, l’avait d’ailleurs assuré, il veut un groupe réduit. Dès lors, le club de la capitale a fait appel à Antero Henrique pour aider Luis Campos pour les ventes. Une liste d’indésirables a donc été dressée, et le PSG avancerait bien sur certains dossiers…

Wijnaldum en route pour l’AS Rome

Arrivé l’été dernier en provenance de Liverpool avec l’étiquette de « gros coup », Georginio Wijnaldum est déjà poussé vers la sortie. Après un an très compliqué, le milieu néerlandais s’est mis d’accord avec le PSG pour quitter le club dès cet été. Et Wijnaldum serait tout proche de rejoindre l’AS Rome ! Grâce à la volonté du joueur de rejoindre José Mourinho et à la très bonne entente entre les deux présidents, les négociations avanceraient vite et bien. L’opération devrait se faire sous la forme d’un prêt avec option d’achat qui devrait être légèrement inférieure à 6M€ et qui deviendrait obligatoire en fonction du nombre de matchs joués par le néerlandais. Le PSG prendrait aussi en charge une importante partie du salaire du joueur durant son prêt.

Retour à l’envoyeur pour Idrissa Gueye

Concernant Idrissa Gueye, un départ serait aussi proche d’être acté. D’après Fabrizio Romano, le milieu sénégalais serait proche d’un retour en Premier League. Parti d’Everton en 2019, Gueye pourrait revenir chez les Toffees qu’il a côtoyé entre 2016 et 2019. Les discussions seraient même en bonne voie. Si un prêt avait été évoqué au départ, on semblerait se diriger vers un transfert sec.

Direction le Séville FC pour Kehrer