Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour le départ cet indésirable

Publié le 1 août 2022 à 11h00 par La rédaction

Alors que le PSG continue de dégraisser son effectif, le conseiller sportif Luis Campos aurait notamment jeté son dévolu sur Idrissa Gueye, qui devrait quitter le navire parisien cet été. Sous contrat jusqu’en 2023 dans la capitale, l’international sénégalais semble avoir tapé dans l’oeil d’Everton, et un transfert vers le club anglais semble peu à peu se confirmer…

Idrissa Gueye va devoir trouver un nouveau point de chute. À l’image de Wijnaldum, Kurzawa ou encore Icardi, le milieu de terrain sénégalais ne serait pas dans les plans de Christophe Galtier au PSG. Dans ce contexte, les dirigeants parisiens seraient actuellement en train de plancher pour lui trouver une porte de sortie. Et un club anglais serait déjà entré dans la danse dans ce dossier…

Mercato - PSG : Gros coup de pression pour le transfert de Skriniar https://t.co/NrLslJNMDW pic.twitter.com/noV6l87Xuz — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

Direction Everton pour Gueye ?

Comme annoncé par le journaliste italien Fabrizio Romano , Idrissa Gueye serait donc tout proche d’un retour en Premier League. Transféré d’Everton vers la capitale en 2019 contre un chèque de 30M€, l’international sénégalais serait tout proche d’un retour chez les Toffees . Initialement, les dirigeants anglais discutaient d’un prêt avec le PSG pour Gueye. Cependant, désormais, il semblerait que la tendance soit plus vers un transfert sec. Les discussions seraient d’ailleurs en bonne voie entre les deux clubs.

Paris optimiste dans ce dossier

En plus de confirmer les informations de Fabrizio Romano, FootMercato annonce ce lundi que les dirigeants parisiens seraient optimistes dans ce dossier. En effet, l’opération pourrait bien être bouclée dans le courant de cette première semaine d’août. Franck Lampard souhaiterait vraiment rapatrier Gueye du côté de « l’autre club de Liverpool » , et les discussions avanceraient bien entre les deux parties. Passé 3 ans par Everton entre 2016 et 2019, Idrissa Gueye retrouverait donc un championnat qu’il connaît bien, au sein d’un club qui l’aura vu grandir jusqu’à taper dans l’oeil du PSG il y a de cela 3 ans.

Dégraisser pour mieux recruter ?