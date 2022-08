Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos sur le point de régler deux opérations ?

Publié le 1 août 2022 à 09h00 par Hugo Ferreira mis à jour le 1 août 2022 à 09h03

Peu convaincants sous le maillot du Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye et Georginio Wijnaldum pourraient bien vivre leurs dernières heures au Camp des Loges. Le Sénégalais serait proche d’un retour à Everton sous la forme d’un transfert sec, tandis que le Néerlandais devrait rejoindre l’AS Roma en prêt avec une option d’achat obligatoire sous une certaine condition.

La mauvaise saison du Paris Saint-Germain a déjà entrainé plusieurs changements. Mauricio Pochettino a été remercié et Christophe Galtier a pris sa place, tandis que le nouveau duo composé de Luis Campos et Antero Henrique travaille activement sur le mercato. Le club de la capitale souhaite réaliser un recrutement plus intelligent, sans forcément attirer de stars, mais plutôt des joueurs qui vont vraiment renforcer l’effectif dans des secteurs où il y a des besoins. Cependant, à côté de ces arrivées, il faut également plusieurs départs.

Le PSG veut se débarrasser de certains indésirables

Si des changements ont eu lieu en interne, l’effectif va également être chamboulé. Pour le moment, le Paris Saint-Germain a recruté Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Vitinha. Le Portugais ne devrait cependant pas être le seul renfort au milieu de terrain, puisque le club de la capitale souhaite grandement remanier ce secteur, et espère prochainement enregistrer l’arrivée de Renato Sanches. De nombreux éléments pourraient alors partir, puisque seul Marco Verratti donne pleinement satisfaction. Ainsi, Ander Herrera, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum et Idrissa Gueye ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante. Pour ce dernier, un accord serait même proche pour son transfert.

Le dossier Gueye est pratiquement bouclé

Après 3 saisons passées au Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye devrait faire ses valises dans peu de temps. L’international sénégalais n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale, et son départ est attendu. Celui-ci n’est pas sans solution pour son avenir puisque son ancien club, Everton, et son entraineur Frank Lampard, aimeraient le rapatrier. Et selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, les deux parties seraient très proches de trouver un accord autour d’un transfert sec du milieu de terrain. Cette semaine devrait être décisive dans ce dossier.

Les prochaines heures seront décisives pour Wijnaldum