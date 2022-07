Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour le transfert de Wijnaldum

Publié le 31 juillet 2022 à 18h00 par Amadou Diawara

Arrivé il y a seulement un an au PSG, Georginio Wijnaldum serait sur le point de filer vers l'AS Rome. En effet, les deux clubs n'auraient plus que quelques détails à régler pour le prêt avec option d'achat obligatoire du Néerlandais. D'ailleurs, le transfert de Georginio Wijnaldum pourrait être finalisé d'ici 48 heures.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec Liverpool, Georginio Wijnaldum était à un pas de signer au FC Barcelone. Toutefois, l'assaut de dernière minute du PSG lui a fait changer d'avis. En effet, Georginio Wijnaldum a finalement snobé le Barça pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG.

Dernière ligne droite pour le transfert de Georginio Wijnaldum

Alors qu'il n'a pas du tout réussi à s'acclimater au PSG, Georginio Wijnaldum ne devrait plus faire long feu à Paris. En effet, le club emmené par Christophe Galtier compterait faire le ménage dans son effectif lors de ce mercato estival, et le milieu de terrain néerlandais fait partie des indésirables parisiens poussés vers la sortie. Conscient de la situation, l'AS Rome serait en embuscade, déterminé à boucler le transfert de Georginio Wijnaldum cet été. D'ailleurs, les Giallorossi de José Mourinho seraient sur le point de boucler cette opération.

L'AS Rome attend le feu vert du PSG pour Georginio Wijnaldum

Selon les informations de Relevo , divulguées par Matteo Moretto, le PSG et l'AS Rome seraient dans la dernière ligne droite des négociations pour le transfert de Georginio Wijnaldum. En effet, les deux clubs seraient sur le point de finaliser cette transaction. Une information confirmée à la fois par Fabrizio Romano et Sportitalia .

Une issue d'ici 48 heures pour Georginio Wijnaldum ?