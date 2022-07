Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est confirmé pour ce nouvel indésirable de Campos

Lors de ce mercato estival, le PSG entend dégraisser son effectif. Dans cette optique, Luis Campos a mis en place un loft afin de pousser les indésirables vers la sortie. Quelques joueurs y ont déjà été placés comme Julian Draxler ou encore Georginio Wijnaldum. Et voilà que Thilo Kehrer ferait désormais partie de ce groupe, mais cela pourrait ne pas durer. L'Allemand pourrait s'envoler pour le FC Séville.

Cet été, le PSG entend recruter intelligemment. Mais le club de la capitale espère aussi vendre plusieurs indésirables afin de dégraisser son effectif. Dans cette optique, Luis Campos a mis en place un loft dans lequel placer les joueurs non désirés afin de les pousser vers la sortie. Dedans, on peut retrouver des noms comme celui de Julian Draxler, Ander Herrera ou Georginio Wijnaldum. Les rangs de ce loft devraient d’ailleurs s’agrandir puisque Luis Campos y aurait placé un nouveau joueur.

News #Kehrer: On Friday he had to train in a separate training group for the 1st time. Together with Draxler, Wijnaldum, Herrera .. Although he was on the Japan trip & played nearly regularly last season. Kehrer is a candidate for sale. Sevilla inquired about him. @SkySportDE 🇩🇪