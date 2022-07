Foot - Mercato - PSG

Gros coup de froid sur le mercato de Luis Campos

Publié le 29 juillet 2022 à 22h10 par Dan Marciano

Ces derniers jours, il a été question d'un possible départ de Thilo Kehrer au FC Séville. A la recherche d'un remplaçant à Jules Koundé, le club espagnol aurait jeté son dévolu sur le joueur du PSG. Mais interrogé sur cette rumeur, l'entourage de l'international allemand a jeté un froid, précisant qu'elle n'avait reçu aucune nouvelle du FC Séville.

Le remplaçant de Jules Koundé, parti au FC Barcelone, pourrait se trouver au PSG. Selon les dernières rumeurs, Thilo Kehrer pourrait prendre la succession de l'international français au FC Séville. Interrogé sur le mercato estival, Monchi a d'ailleurs confirmé qu'il recherchait un défenseur central.

Le FC Séville ouvre la porte à un défenseur central

« Maintenant, nous avons un défi important. Le plus urgent est de renforcer deux postes qui sont devenus un peu faible : défenseur central et latéral gauche. Nous travaillons et essayons d'être aussi efficaces que possible avec la capacité d'investissement limitée que nous avons, mais avec cette capacité et dans le cadre des règlements de LaLiga. Nous devons faire venir un défenseur central et un défenseur gauche dès que possible. J'espère que la semaine prochaine ces postes pourront être couverts. Il y a des noms, des actions plus ou moins en cours et rien n'est encore bouclé, mais nous avons parcouru un long chemin et ce sont des acteurs qui nous permettront de maintenir notre niveau » a confié le directeur sportif du FC Séville.





Le clan Kehrer jette un froid sur cette opération