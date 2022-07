Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La punchline de Depay sur son transfert

Publié le 29 juillet 2022 à 21h00 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023, Memphis Depay serait poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Conscient de la situation, l'OM serait en embuscade pour boucler le transfert de l'international néerlandais lors de ce mercato estival. Mais pour Memphis Depay, pas question de quitter le Barça, et ce, même si les six meilleurs attaquants de la planète rejoignent le Camp Nou à l'intersaison.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'OL, Memphis Depay a refusé de prolonger pour pouvoir signer librement et gratuitement au FC Barcelone. Toutefois, après seulement une saison en Catalogne, l'international néerlandais serait sur le départ.

Memphis Depay a annoncé au vestiaire du Barça qu'il voulait rester

Alors que Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et Raphinha viennent de signer au FC Barcelone, la direction catalane aimerait se débarrasser de Memphis Depay lors de ce mercato estival. Une information qui n'aurait pas échappée à l'OM, en embuscade pour boucler le transfert de l'ancienne star de l'OL. Toutefois, Memphis Depay ne l'entendrait pas du tout de cette oreille.

«Même si les six meilleurs attaquants viennent, je continuerai»