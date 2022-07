Foot - Mercato - OM

OM : Depay lâche une réponse fracassante pour son avenir

Publié le 29 juillet 2022 à 16h10 par Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer en attaque malgré l’arrivée de Luis Suarez, l’OM suivrait avec attention la situation de Memphis Depay. Fortement concurrencé à son poste au FC Barcelone, le Néerlandais pourrait être poussé vers la sortie cet été. Cependant, l’attaquant de 28 ans aurait lâché une réponse claire au vestiaire blaugrana concernant ses intentions pour son avenir.

Arrivé libre l’été dernier au FC Barcelone, Memphis Depay n’a jamais vraiment convaincu en Catalogne. Et les choses ne devraient pas s’arranger pour le Néerlandais la saison prochaine. Avec les arrivées de Robert Lewandowski et de Raphinha en plus d’Ansu Fati, Ousmane Dembélé et Ferran Torres, Memphis Depay devrait se retrouver avec un temps de jeu très restreint. De ce fait, l’attaquant de 28 ans pourrait être poussé vers la sortie. Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt de l’OM pour l’ancien de l’OL. Mais le joueur ne compte pas bouger cet été.

🚨NOTICIA SPORT🚨🙏Memphis tiene la voluntad de cumplir su último año de contrato y no se plantea salir en estos momentos🗣️“Aunque vengan seis delanteros, yo sigo”, ha llegado a decir a algunos compañeros ✍️ Albert Masnou https://t.co/Bnk6nHYLd4 — Diario SPORT (@sport) July 29, 2022

Depay annonce qu’il reste au Barça

Selon les informations de SPORT , Memphis Depay aurait affirmé au vestiaire du FC Barcelone qu’il n’avait aucune intention de partir malgré la concurrence à son poste. L’international néerlandais entend bien aller au bout de son contrat, qui expire en juin 2023. Par ailleurs, l’attaquant de 28 ans ne comprendrait pas vraiment pourquoi le FC Barcelone veut se débarrasser de lui cet été alors qu’il a fait de gros efforts financiers pour venir.

Vers un commun accord pour le libérer