Alexis Sanchez, Messi… Les infos mercato du 29 juillet

Publié le 29 juillet 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Ça brûle avec Alexis Sanchez, réclamé par Tudor

Alexis Sanchez à l'OM, ça se précise ! L'EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que les contacts avec l'attaquant chilien de l'Inter Milan dataient du mois de mai et que beaucoup reste à faire pour boucler son arrivée à l'OM. De son côté, la presse italienne est beaucoup plus enthousiaste sur le feuilleton puisque selon la Gazzetta dello Sport, l'arrivée de Sanchez pourrait être bouclée avant dimanche et le joueur de l'Inter aurait donné son accord. C'est Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l'OM, qui aurait relancé cette piste, qui avait déjà été amorcé ces derniers mois par Jorge Sampaoli.



PSG : Barcelone rêve encore de Lionel Messi

Joan Laporta, le président du FC Barcelone, s'est une nouvelle fois prononcé sur un retour de Lionel Messi à l'été 2023, au terme de son contrat avec le PSG : « Il est clair que la carrière de Leo au Barça ne s'est pas terminée comme nous l'aurions tous souhaité. Je me sens en partie responsable de cette situation. Mais, je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration (le retour de Messi, ndlr) une réalité. Nous avons une dette morale claire envers lui et j'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains ».



PSG : Ça se précise avec Renato Sanches

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Renato Sanches va débarquer au PSG. Le média portugais O Jogo confirme nos informations et indique que l'accord est désormais total entre le PSG et le LOSC pour Renato Sanches, qui pourrait arriver d'ici dimanche. Il s'agira d'un prêt avec une option d'achat obligatoire estimée à 10M€.



