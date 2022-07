Foot - Mercato - PSG

PSG : Réunion décisive pour le prochain transfert de Campos ?

Publié le 29 juillet 2022 à 19h45 par Amadou Diawara

Seulement un an après sa signature au PSG, Georginio Wijnaldum serait poussé vers la sortie par sa direction. Alerté par la situation de l'international néerlandais, José Mourinho voudrait à tout prix boucler son transfert à l'AS Rome. Et pour satisfaire les désirs de l'entraineur des Giallorossi, Tiago Pinto devrait rencontrer la direction du PSG à Tel Aviv très prochainement.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec Liverpool, Georginio Wijnaldum s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG l'été dernier. Mais après seulement une saison à Paris, l'international néerlandais serait plus que jamais sur le départ.

Le PSG et l'AS Rome en Israël ce week-end

Alors que Georginio Wijnaldum n'entre pas du tout dans les plans de Christophe Galtier, Luis Campos essaierait de lui trouver un nouveau point de chute. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'AS Rome de José Mourinho voudrait à tout prix boucler le transfert de l'ancien de Liverpool. D'ailleurs, les Giallorossi auraient prévu de mettre un coup de boost à ce dossier ce week-end.

Une rencontre à prévoir entre le PSG et la Roma pour Wijnaldum ?