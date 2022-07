Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos avance pour ce nouveau transfert XXL

Publié le 29 juillet 2022 à 18h15 par La rédaction

Luis Campos se met à l'œuvre depuis le début de ce mercato. Pour renforcer le secteur défensif du PSG, le Portugais a fait de Milan Skriniar sa priorité absolue. Le transfert tarde à se finaliser, car l'Inter se montre très gourmand dans les négociations. Le PSG ne compte pas céder et prend son temps dans un dossier où l'optimisme règne.

Depuis son arrivée à Paris, Luis Campos a déjà recruté trois nouveaux joueurs. Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele ont rejoint le PSG, tandis que le prochain devrait être Renato Sanches comme vous l'a révélé le10sport.com. Milan Skriniar est également suivi de très près afin de renforcer l'arrière-garde parisienne.

Ça avance pour Skriniar

Malgré des exigences financières encore éloignées, l'Inter Milan et le PSG continuent de discuter afin de trouver un accord le plus rapidement possible. Selon les informations de ParisFans , les dirigeants des deux clubs se seraient bien rencontrés ces derniers jours. Cependant, aucun accord n'a été trouvé.

Le PSG ne veut pas céder