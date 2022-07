Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça s'accélère pour le transfert de cet indésirable de Campos

Publié le 31 juillet 2022 à 10h15 par Quentin Guiton

Leandro Paredes a de grandes chances de quitter le PSG cet été. Le club de la capitale ne compte plus sur lui et l’a placé sur la liste des transferts. Et la Juventus serait alors revenue à la charge durant ce mercato pour s’offrir l’Argentin. Si un accord n’a toujours pas été trouvé, Paredes continue de faire la Une des médias italiens ces derniers temps, et c’est encore le cas ce dimanche…

Le PSG doit se renforcer, mais il doit surtout vendre. Christophe Galtier l’a assuré, il veut réduire son effectif en vue de la saison à venir. Plusieurs joueurs ont donc été invités à se trouver un nouveau point de chute, c’est notamment le cas de Leandro Paredes. Et la Juventus a été vive en se plaçant rapidement sur l’Argentin. Les Bianconeri , qui étaient déjà intéressés par le passé, auraient fait du joueur du PSG leur priorité pour renforcer leur milieu.

La blessure de Pogba accélère les choses

Et la blessure de Paul Pogba, qui devrait être indisponible un bon bout de temps, ne va faire qu’accélérer le dossier Leandro Paredes. De son côté, le joueur serait emballé à l’idée de retourner en Italie. Mais avant de se lancer sur lui, la Juventus doit vendre. De plus, d’autres milieux comme Miralem Pjanic (FC Barcelone), Sergej Milinković-Savić(Lazio) ou Fabian Ruiz (Naples) sont aussi convoités pour le milieu turinois.

Paredes toujours l’un des objectifs prioritaires