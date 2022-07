Foot - Mercato - OM

Les raisons de la réunion entre le clan Gerson et l’OM dévoilées !

Publié le 31 juillet 2022 à 09h10 par Quentin Guiton

Nommé nouvel entraineur de l’OM cet été après le départ de Jorge Sampaoli, Igor Tudor se ferait remarquer par ses méthodes de management, décrites comme assez virulentes et pas toujours très amicales. Un accrochage aurait d’ailleurs même déjà eu lieu entre le Croate et Gerson à l’issue d’une séance d’entrainement cette semaine. Le père et agent du Brésilien aurait même rencontré Pablo Longoria, mais la raison de cette entrevue ne serait en réalité pas liée à l’altercation…

Ça a fortement bougé à l’OM cet été. L’entraineur argentin Jorge Sampaoli avait d’abord pris tout le monde par surprise en claquant la porte ! Marseille avait rapidement rebondi en nommant son remplaçant Igor Tudor, homme fort de l’Hellas Vérone la saison passée. Seulement, le style du Croate serait assez particulier. En effet, Tudor serait très dur avec ses joueurs et n’emploierait pas toujours un ton très amical avec eux. Et un premier clash est donc arrivé.

Une « dispute mémorable » entre Gerson et Tudor

Ainsi, lors d’une séance d'entrainement, Igor Tudor et Gerson auraient eu un violent accrochage. L’EQUIPE révélait même que c’était une « dispute mémorable ». Le milieu brésilien aurait même pensé à quitter le stage de l’OM en Angleterre. Mais ce dernier est finalement resté et tout serait rentré dans l’ordre. Mais cet événement aurait quand même poussé Marcao, le père et agent du joueur, à rencontrer l’OM. Des doutes sur l’avenir de Gerson à Marseille avaient alors fait surface…

Des raisons bien différentes…