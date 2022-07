Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'agite en coulisses pour le transfert de Gueye

Trois ans après son arrivée au PSG, Idrissa Gueye pourrait quitter le club de la capitale. L’international sénégalais n’entrerait pas dans les plans de Christophe Galtier et un retour à Everton prendrait de l’envergure. D'ailleurs, les Toffees négocieraient toujours avec Paris sur la formule finale d’un deal qui se précise.

Pendant que Luis Campos s’attèle à renforcer l’effectif de Christophe Galtier, certains joueurs attendent toujours d’en savoir plus sur leur situation. S’il était encore un élément important la saison dernière, Idrissa Gueye fait partie des indésirables du PSG aujourd'hui. En effet, l’international sénégalais est poussé vers la sortie et il y aurait des prétendants ; à commencer par Everton…

A 32 ans, Gana Gueye pourrait retourner à Everton, trois ans après son départ pour le PSG. Mais pour boucler l’affaire, il faudra que les deux clubs s’entendent sur un montant, ce qui ne s’annonce pas simple, mais les négociations avancent.

AS Roma are waiting for Paris Saint-Germain green light to complete Gini Wijnaldum loan deal. Next 24/48h will be crucial to find full agreement between clubs. 🇳🇱 #ASRomaPSG and Everton, still discussing for Gana Gueye. Talks ongoing about the final formula. pic.twitter.com/ONLl4GeEZS