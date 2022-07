Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vent tourne pour ce dossier chaud de Campos ?

Publié le 31 juillet 2022 à 12h15 par Hugo Ferreira

Arrivé en juillet 2019, Idrissa Gueye ne semble pas avoir convaincu la direction du Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale souhaiterait se débarrasser de l’international sénégalais lors du mercato estival, et Everton s’intéresse de près à sa situation. Cependant, alors que les deux clubs sont en pleines négociations, le joueur de 32 ans souhaiterait rester au PSG pour sa dernière année de contrat.

Durant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a l’intention de se débarrasser d'un bon nombre d’indésirables. Ces joueurs sont pour certains mis à l’écart lors des entrainements, tandis que des recrues sont arrivées, où sont encore attendues pour les remplacer. Alors que leur gros salaire semblait être un frein à leur départ, tout s’est accéléré ces derniers temps.

Les indésirables parisiens sont convoités

Le Paris Saint-Germain pourrait finalement réussir à se débarrasser de certains indésirables. En effet, Georginio Wijnaldum semble prendre la direction de l’AS Roma, Leandro Paredes pourrait s’engager à la Juventus, et Idrissa Gueye a également trouvé un prétendant. Il s’agirait d’Everton, qui souhaiterait rapatrier son ancien joueur.

Gueye souhaite rester à Paris