La presse italienne relance totalement le feuilleton Renato Sanches

Publié le 31 juillet 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG est sur le pont de parvenir à un accord avec le LOSC pour le transfert de Renato Sanches. Mais avant d'officialiser cette signature, le club parisien doit dégraisser son effectif. Un contre-temps, qui pourrait profiter au Milan AC, déterminé à rafler la mise dans ce dossier.

Le groupe de Christophe Galtier est parvenu à se renforcer lors de ce mercato estival grâce aux arrivées de Vitinha, d'Hugo Ekitike et de Nordi Mukiele. Mais le mercato du PSG est loin d'être terminé. A la recherche d'un défenseur central, Luis Campos espère toujours accueillir Milan Skriniar (Inter). En coulisses, le conseiller sportif du PSG fait aussi le forcing pour boucler le dossier Renato Sanches. Selon nos informations, le dirigeant parisien touche au but. Comme annoncé par le10Sport.com, les négociations sont à un stade avancé. Un accord est sur le point d'être trouvé avec le LOSC. Reste désormais à savoir si Renato Sanches arrivera à Paris dans le cadre d'un prêt avec option d'achat à 12M€ ou alors d'un transfert sec.

Le PSG a la préférence de Renato Sanches

Les deux parties règlent les ultimes détails comme l'a confirmé L'Equipe ce samedi. Sur le départ du LOSC, Renato Sanches espère une issue positive. En interne, l'international portugais n'aurait pas caché son envie de rejoindre le PSG, plutôt que le Milan AC, également intéressé. Le joueur n'a pas l'intention de se rendre en Italie et pourrait même aller au bout de son contrat avec le LOSC si Luis Campos n'arrive pas à boucler sa signature selon les informations exclusives du 10Sport.com.

Le PSG doit vendre avant de boucler ce dossier

Mais la presse italienne relance totalement ce dossier ce dimanche. Selo n Calciomercato.com , Renato Sanches est encore loin du PSG. Et pour cause, Luis Campos doit impérativement se séparer de trois joueurs pour pouvoir accueillir un nouveau renfort. L'ancien responsable du PSG s'active en coulisses pour se séparer de certains indésirables comme Georginio Wijnladum, Idrissa Gueye, Leandro Paredes ou encore Thilo Kehrer. Le PSG serait sur le point de boucler une première vente puisque Wijnaldum serait sur le point de débarquer à l'AS Roma.





Le Milan AC ne lâche rien, une surprise loin d'être écartée ?