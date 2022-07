Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos touche au but avec cet indésirable

Publié le 31 juillet 2022 à 16h30 par Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, le PSG compte bien dégraisser son effectif en se séparant de plusieurs indésirables. De ce fait, de nombreux joueurs seraient menacés par un transfert, dont Thilo Kehrer. Luis Campos serait favorable à un transfert de l’Allemand, qui est convoité par le FC Séville pour remplacer Jules Koundé. Et les choses seraient en train de s’emboiter parfaitement pour ce transfert.

En plus de son recrutement estival, le PSG souhaite également faire un grand ménage au sein de son vestiaire. Le club de la capitale voudrait se débarrasser de plusieurs indésirables lors de ce mercato. Dans cette optique, Luis Campos a pris de grandes mesures en mettant en place un loft afin de mettre à l’écart les éléments non désirés et les pousser vers la sortie. Selon Sky Allemagne , Thilo Kehrer aurait rejoint cette liste où se trouvent déjà Julian Draxler, Ander Herrera et Georginio Wijnaldum. L’international allemand, sous contrat jusqu’en juin 2023, pourrait faire ses valises cet été. Le FC Séville serait intéressé par ses services. Et les choses pourraient bien s’accélérer prochainement.

Kehrer est enthousiaste à l’idée de rejoindre le FC Séville...

D’après les informations d’ Estadio Deportivo , le FC Séville serait très optimiste pour Thilo Kehrer. Le pensionnaire de la Liga espérerait d’ailleurs boucler ce transfert au cours des prochaines heures. L’international allemand, lui, considérerait sa situation au PSG comme intenable. De ce fait, il aurait été très enthousiaste lors des premiers contacts avec le FC Séville. Le défenseur de 25 ans serait conscient que ce serait le club idéal pour se relancer en vue de la Coupe du monde afin de pouvoir prétendre à une place dans la Mannschaft d’Hans-Dieter Flick. De son côté, Monchi - le directeur sportif du FC Séville - préparerait le terrain depuis de nombreux mois pour le transfert de Thilo Kehrer. Et il serait en train de toucher au but.

... et est prêt à un gros sacrifice pour son transfert

À en croire certaines sources du média espagnol, la famille de Thilo Kehrer pousserait pour un transfert en Espagne alors qu’il dispose d’autres options pour son avenir. Par ailleurs, l’international allemand aurait d’ores et déjà donné son accord au FC Séville et serait prêt à réduire son salaire pour rejoindre le club andalou. De son côté, Monchi le considérerait comme le défenseur idéal pour remplacer Jules Koundé, qui s’est envolé du côté du FC Barcelone. Par ailleurs, ce ne serait pas la première fois que le directeur sportif du FC Séville tenterait sa chance pour Thilo Kehrer.

Monchi avait déjà tenté sa chance

En effet, Monchi aurait déjà essayé de s’attacher les services du joueur du PSG il y a deux ans de cela. Mais finalement, l’affaire ne s’était pas réalisée et Thilo Kehrer était resté dans la capitale. Maintenant, l’Allemand n’est plus vraiment désiré chez les champions de France. Alors peut-être que cette nouvelle tentative du FC Séville pourrait être la bonne. Affaire à suivre...