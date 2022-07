Foot - Mercato - PSG

PSG : L’énorme sacrifice de cet indésirable pour son transfert

Publié le 30 juillet 2022 à 15h15 par Pierrick Levallet

Outre son recrutement intelligent, le PSG souhaite également dégraisser son effectif cet été. Dans cette optique, plusieurs joueurs seraient poussés vers la sortie, comme Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais se rapprocherait d’ailleurs de l’AS Roma ces derniers jours. Et il serait prêt à faire un gros sacrifice pour faciliter son transfert.

Cet été, le PSG a mis en place une nouvelle stratégie de recrutement. Le club de la capitale a ainsi officialisé les arrivées de Vitinha, d’Hugo Ekitike et de Nordi Mukiele. Toutefois, Luis Campos ne compterait pas s’arrêter. Mais en plus des arrivées, la direction parisienne souhaiterait voir quelques joueurs partir lors de ce mercato estival. Le PSG voudrait dégraisser son effectif et plusieurs noms seraient concernés par ce grand ménage à commencer par Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais, pourtant essentiel dans l’entrejeu de Jürgen Klopp à Liverpool, ne s’est jamais imposé en France. Le milieu de terrain pourrait ainsi plier bagages dès cet été. Ces derniers jours, il est question d’un transfert à l’AS Roma. Et le joueur de 31 ans pourrait faire quelques sacrifices pour accélérer son départ.

#Wijnaldum vuole solo la #Roma: spinge per arrivare da #Mourinho 🔴 https://t.co/Xlk4yd2vRw — Corriere dello Sport (@CorSport) July 30, 2022

Wijnaldum est prêt à renoncer à des primes...

À en croire les informations du Corriere dello Sport , Georginio Wijnaldum serait prêt à renoncer à certaines primes afin de faciliter son transfert à l’AS Roma. Ces dernières ralentiraient les négociations avec le PSG. Le milieu de terrain néerlandais pourrait ainsi débloquer la situation entre les deux clubs.

... et fait pression pour rejoindre l’AS Roma