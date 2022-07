Foot - Mercato - PSG

L'opération dégraissage est engagée, sept départs déjà actés

Publié le 30 juillet 2022 à 08h30 par Dan Marciano

Très actif dans le sens des arrivées, le PSG l'est beaucoup mois dans le sens des départs. Mais dans les prochaines semaines, les dirigeants parisiens vont s'activer pour réaliser plusieurs ventes. Le premier départ pourrait être enregistré très rapidement. En manque de temps de jeu, Arnaud Kalimuendo devrait être le prochain à plier bagages.

Le mercato est beaucoup moins reluisant que celui de l'année dernière, mais traduit la nouvelle ligne de conduite des dirigeants parisiens. Terminé le bling-bling comme l'a reconnu Nasser Al-Khelaïfi. Nouveau conseiller sportif du PSG, Luis Campos veut avant tout recruter des « joueurs de football », quitte à délaisser certaines grandes stars. Depuis le début du mercato, ce sont des jeunes à fort potentiel qui ont été recrutés comme Vitinha, Hugo Ekitike ou encore Nordi Mukiele. Comme annoncé par le 10Sport.com, ils devraient être rejoints par Renato Sanches, sur le départ du LOSC. Après ce transfert, et potentiellement celui de Milan Skriniar, le PSG va se concentrer sur les départs.

L'opération dégraissage est lancée

Questionné sur le mercato estival lors de sa présentation, Christophe Galtier avait annoncé la couleur. « Je suis un entraîneur qui aime voir ses joueurs travailler. Et il n'y a pas de performance si mes joueurs ne sont pas heureux, à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Pour qu'ils soient heureux, je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir trop de joueurs qui ne jouent pas, car ils sont malheureux. On doit trouver la bonne taille de l'effectif » avait déclaré l'entraîneur du PSG. Depuis le lancement du mercato estival, le club de la capitale est parvenu à se séparer d'Alphonse Areola, mais aussi de Colin Dagba, sous la forme d'un prêt. Dans les prochaines semaines, plusieurs ventes vont être enregistrées.

Plusieurs transferts actés

Selon les informations de Goal , sept départs auraient déjà été actés en interne. Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Arnaud Kalimuendo, Abdou Diallo, Eric Junior Dina-Ebimbe, Thilo Kehrer et Idrissa Gueye ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante. Le premier à partir pourrait être Kalimuendo. Annoncé dans le viseur de Leeds, Nice ou encore West Ham, l'attaquant aurait donné son feu vert. Désireux d'obtenir du temps de jeu, il devrait quitter le PSG dans les prochaines heures. Le transfert de Wijnaldum est aussi en bonne voie. Le milieu de terrain néerlandais discute avec l'AS Roma depuis de nombreuses semaines.

Mercato - PSG : Un transfert à 20M€ prend forme pour Luis Campos https://t.co/W4xjj3ic2i pic.twitter.com/BPRTytt3dX — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

D'autres départs espérés

D'autres joueurs ne figurent plus dans les plans de Christophe Galtier et pourraient filer à la premier offre satisfaisante. On pourrait citer les noms d'Ander Herrera ou encore de Julian Draxler. Comme annoncé par le10Sport.com, l'international allemand figure dans le viseur de Newcastle. La question va également se poser pour Keylor Navas. L'ancien portier du Real Madrid ne sera pas numéro un la saison prochaine et pourrait être contraint de s'exiler pour relancer sa carrière. Des doutes existent aussi sur la continuité de Presnel Kimpembe, annoncé à Chelsea. Il faudra certainement attendre les ultimes instants du mercato estival pour voir certaines opérations se décanter.